Россия запретила ввоз из Казахстана некоторых продуктов
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
98Фото: акимат Астаны
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ запретила ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Ограничения начали действовать с 17 октября. Они распространяются на пшеницу, чечевицу, семена льна, томаты, перцы, семена подсолнечника для посева (происхождения третьих стран) и дыни свежие.
Напомним, с 8 октября в Казахстан запретили ввозить яблоки.
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