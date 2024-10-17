Россия запретила ввоз из Казахстана некоторых продуктов

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ запретила ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Ограничения начали действовать с 17 октября. Они распространяются на пшеницу, чечевицу, семена льна, томаты, перцы, семена подсолнечника для посева (происхождения третьих стран) и дыни свежие.

Напомним, с 8 октября в Казахстан запретили ввозить яблоки.