Россия выступает за перемирие с Украиной - Путин
Но есть нюансы. Их и перечислил президент РФ.
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Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но приводящими к долгосрочному миру и устраняющими причины кризиса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", — сказал он.
Путин задался вопросом, что стороны намерены делать с участком вклинения в Курской области.
"Для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя?" — спросил он.
А также поставил вопрос, как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения, которая составляет почти две тысячи километров.
"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договорённости", — отметил российский лидер.
Президент России заявил, что может созвониться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнёрами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться", — сказал Путин.
Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, предположил Владимир Путин.
"Эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.