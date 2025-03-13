Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но приводящими к долгосрочному миру и устраняющими причины кризиса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", — сказал он.

Путин задался вопросом, что стороны намерены делать с участком вклинения в Курской области.

"Для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя?" — спросил он.

А также поставил вопрос, как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения, которая составляет почти две тысячи километров.

"Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем и договариваться о следующих шагах в деле прекращения конфликта и выхода на приемлемые для всех договорённости", — отметил российский лидер.

Президент России заявил, что может созвониться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить идею перемирия на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнёрами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться", — сказал Путин.

Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, предположил Владимир Путин.