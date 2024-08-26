Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.

"В период с 2019 по 2022 годыподозреваемая, являясь работником филиала банка в г. Тараз, от имени клиентов банка оформляла на них кредиты. В дальнейшем злоумышленница, имея доступ к счетам клиентов банка, переводила кредитные средства на счета своих знакомых и затем обналичивала. В результате преступных действий клиентам банка причинен ущерб на сумму 60 млн тенге. После совершения преступления онаскрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

В апреле текущего года фигурантка задержана на территории Краснодарского края, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан.



Отметим, в настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.



За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



К слову, в этом году из России в Казахстан экстрадировано уже 11 лиц, разыскиваемых за совершение мошенничества, преступными действиями которых причинен ущерб более 350 потерпевшим на общую сумму около 7 млрд тенге.