Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о успешной экстрадиции гражданина страны из России для исполнения приговора, передаёт BaigeNews.kz. Мужчина был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью: в 2023 году, после ссоры во время распития спиртных напитков в Риддере, он несколько раз ударил своего оппонента складным ножом. Потерпевший выжил благодаря оперативной медицинской помощи.

Несмотря на первоначальный приговор, не связанный с лишением свободы, осужденный уклонился от наказания и был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2024 года он был задержан в России и экстрадирован в Казахстан, где теперь ему предстоит отбывать реальное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Алматинской области.