Россия ввела запрет на экспорт бензина: коснётся ли он стран ЕАЭС

Правительство РФ приняло решение запретить экспорт бензина в сентябре-октябре 2024 года, заявил первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в Госдуме. По его словам, по дизтопливу запрета не требуется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться", - сказал он.

"По дизелю таких мер сейчас не требуется, однако [будем] работать над тем, чтобы ограничить потенциал для вывоза дизеля непроизводителями даже на территории Таможенного союза и ЕАЭС. Эта работа будет продолжена", - добавил замминистра.

Запрет на экспорт бензина из России, исключение по которому сделано на июль, вновь будет действовать с 1 августа.

РФ с 1 марта 2024 года ввела временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.