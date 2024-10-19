Россия временно запретила ввозить цветы из Казахстана

Срезанные цветы из Казахстана временно запретили ввозить в Россию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Россельхознадзор.

"Россельхознадзор вводит с 21 октября 2024 года временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603), следующих на территорию России в сопровождении казахстанских фитосанитарных сертификатов, выданных на продукцию преимущественно из недружественных стран. Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции", – сообщили в ведомстве.

Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия России и объёмов экспорта товаров, а также ввиду многочисленных случаев (43 случая) обнаружений в 2023-2024 годах в цветочной продукции карантинного для стран-членов ЕАЭС западного цветочного трипса, являющегося полифагом.

Потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения западного цветочного трипса составляет более 11,5 млрд рублей, сообщает Россельхознадзор.