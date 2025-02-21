Россия возобновила экспорт пшеницы в Казахстан
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Россия возобновила поставки пшеницы в Казахстан после отмены запрета. Об этом сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, передаёт BaigeNews.kz.
14 февраля 2025 года в Новосибирске были подготовлены к отгрузке в Республику Казахстан партии пшеницы.
"14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 т стали первыми с начала 2025 года, когда был снят запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС, введенный Республикой на период с 21 августа по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Для подтверждения карантинного фитосанитарного благополучия продукции ведомством были отобраны пробы для проведения исследований в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории.
Полученные результаты об отсутствии в зерне карантинных вредителей стали основанием для оформления фитосанитарных сертификатов.
Самое читаемое
- Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте
- Фильм "Рэкетир: новые времена" сняли с проката в Кыргызстане
- Доллар подорожал до 515 тенге в обменниках Казахстана
- Экс-аким Алматинской области скоропостижно скончался
- "Не загнать в тень": Авторы налоговой реформы о необходимости сбалансированного решения