Россия возобновила поставки пшеницы в Казахстан после отмены запрета. Об этом сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, передаёт BaigeNews.kz.

14 февраля 2025 года в Новосибирске были подготовлены к отгрузке в Республику Казахстан партии пшеницы.

"14 железнодорожных вагонов общим объемом 980 т стали первыми с начала 2025 года, когда был снят запрет на ввоз пшеницы из третьих стран и стран ЕАЭС, введенный Республикой на период с 21 августа по 31 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Для подтверждения карантинного фитосанитарного благополучия продукции ведомством были отобраны пробы для проведения исследований в подведомственной Россельхознадзору аккредитованной лаборатории.

Полученные результаты об отсутствии в зерне карантинных вредителей стали основанием для оформления фитосанитарных сертификатов.