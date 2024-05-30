Россия уважает территориальную целостность и суверенитет республик Центральной Азии - политолог

Большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий. Об этом заявил Президент Казахстана, принимая секретарей советов безопасности стран Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта первая встреча призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также выработке необходимых мер реагирования. В каких направлениях стороны намерены укреплять сотрудничество? Каким вызовам и угрозам готовы противостоять? Эти и другие вопросы обсудили с кандидатом политических наук, экспертом-аналитиком Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцентом УГНТУ Артуром Сулеймановым, передает BaigeNews.kz.

- Артур Рамилевич, по Вашему мнению, на каких ключевых вопросах международной безопасности Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание в ходе встречи с секретарями советов безопасности стран Центральной Азии?

- Встреча в Астане секретарей Совбезов стран Центральной Азии имеет большое значение для обеспечения безопасности в регионе. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении обозначил, по меньшей мере, три блока вопросов международной безопасности. Это вовлечение Афганистана в региональные связи, повышение политико-экономической субъектности Центральной Азии и взаимодействие с внешними партнёрами. Отмечу, что все эти вопросы в современном контексте приобретают особое стратегическое значение для стабильности региона. Особенно на фоне попыток Запада продавить своё военное присутствие в Центральной Азии и раскачать ситуацию в Афганистане.

- Какие, по Вашему мнению, первоочередные задачи стоят сегодня перед центральноазиатскими странами?

- Глава Казахстана в своём выступлении, как дипломат высочайшего уровня, дал понять, что республики Центральной Азии укрепляют своё сотрудничество с разными государствами. В том числе, с ЕС и США. Но противопоставлять страны региона друг другу, разобщать их, недопустимо. В этом видится определённый сигнал внешним силам, которые руководствуются иными целями. Поэтому первоначальная задача, которая всегда стояла и стоит перед центральноазиатскими республиками, связана с дружбой и добрососедством. Этот фактор значим и для внешних соседей – России и Китая. Отмечу, что в основе российско-центральноазиатского диалога лежат фундаментальные принципы взаимоуважения суверенитета, равноправия и взаимного учёта интересов. Россия уважает территориальную целостность республик Центральной Азии, их суверенитет. Это подтверждается многолетним опытом добрососедства, сотрудничества и взаимовыручки.

- В ближайшие дни в Казахстане пройдёт встреча глав МИД стран ШОС. Насколько важны будут эти переговоры для нашей страны, Центральной Азии, в целом, и республик с которыми РК сотрудничает?

- ШОС – это сейчас одна из самых востребованных региональных организаций в мире. На сегодняшний день она выступает одной из ключевых конфигураций формирующегося многополярного мира. Поэтому за предстоящей встречей СМИД ШОС международное сообщество будет наблюдать предельно внимательно. Одним из основных вопросов повестки дня станет комплексная подготовка и содержательное наполнение заседания Совета глав государств-членов ШОС, проведение которого запланировано в июле 2024 года. В тоже время произойдёт "сверка часов" по текущей международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и экономики.

- Есть информация, что участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС примет и глава МИД КНР Ван И. Также ожидается, что он совершит официальные визиты в Казахстан и Таджикистан. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому моменту.

- Визиты министра иностранных дел КНР Ван И в Казахстан и Таджикистан, которые последуют сразу же после заседания СМИД ШОС, заслуживают отдельного внимания. Для Казахстана это будет уже второй официальной визит китайской стороны в этом месяце. 16 мая Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна. В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики, туризма, развития культурно-гуманитарных связей. По итогам 2023 года Китай стал одним из ведущих торгово-экономических партнёров Казахстана. Товарооборот составил рекордные 40 млрд долларов. Но это не предел. Уже сейчас ставятся ещё более глобальные задачи – нарастить его в 2,5 раза до 100 млрд долларов. Все эти встречи фиксируют определённую интенсификацию международных контактов в Центральной Азии, которые позитивно влияют на политико-экономическую субъектность региона. Также напомню, что 15 мая Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым зарубежным визитом после инаугурации, где встречался с Си Цзиньпином. В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, а Китай в ШОС. Кроме того, Россия и КНР отмечают 75-летие дипломатических отношений.