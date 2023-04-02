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Twitter / UN Сегодня, 08:46
339
Сегодня, 08:46
339
Фото: Twitter / UN

Россия стала председателем Совета безопасности ООН

Россия в течение всего апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Twitter-аккаунт организации.

Председательствующие страны в Совбезе ООН меняются каждый месяц, поясняе DW. Их очерёдность определяется в алфавитном порядке на английском языке. Председатель Совбеза ООН назначает и открывает заседания, но при этом не имеет власти повлиять на то или иное решение по резолюциям Совета.

До России в Совбезе председательствовал Мозамбик, с 1 мая этот пост займёт Швейцария. В последний раз Россия возглавляла Совбез ООН в феврале 2022 года.
 

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Сегодня, 08:46
339
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