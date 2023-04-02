Россия стала председателем Совета безопасности ООН

Фото: Twitter / UN

Россия в течение всего апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Twitter-аккаунт организации.

Russia assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of April.



Follow @RussiaUN for updates. https://t.co/HY9A9l8bCM pic.twitter.com/absWJ9rXcq — United Nations (@UN) April 1, 2023

Председательствующие страны в Совбезе ООН меняются каждый месяц, поясняе DW. Их очерёдность определяется в алфавитном порядке на английском языке. Председатель Совбеза ООН назначает и открывает заседания, но при этом не имеет власти повлиять на то или иное решение по резолюциям Совета.

До России в Совбезе председательствовал Мозамбик, с 1 мая этот пост займёт Швейцария. В последний раз Россия возглавляла Совбез ООН в феврале 2022 года.

