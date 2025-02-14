В Министерстве сельского хозяйства Казахстана отреагировали на заявление Россельхознадзора о транзите казахстанского зерна, передает BaigeNews.kz.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ограничения на ввоз некоторой продукции из Казахстана всё ещё действуют.

"В ходе переговоров Министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова с министром РФ Оксаной Лут в январе 2025 года были сняты вопросы, касающиеся транзита сельхозпродукции из РК через РФ. Отвечая на вопрос о снятии ограничений Россельхознадзором министр сельского хозяйства А. Сапаров подчеркнул, что с российской стороны нет вопросов касательно транзита", - говорится в сообщении Минсельхоза РК.

Как отмечается, временные ограничения на импорт в РФ действуют по пшенице, чечевичным и масличным культурам, однако вследствие того, что РФ полностью покрывает свои потребности по данным видам продукции, российский рынок не является целевым для казахстанских производителей.