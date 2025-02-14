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Россия сохраняет ограничения на импорт пшеницы из Казахстана

Проводятся переговоры для урегулирования ситуации.

Сегодня, 11:48
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: pixabay.com

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана отреагировали на заявление Россельхознадзора о транзите казахстанского зерна, передает BaigeNews.kz

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ограничения на ввоз некоторой продукции из Казахстана всё ещё действуют.

"В ходе переговоров Министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова с министром РФ Оксаной Лут в январе 2025 года были сняты вопросы, касающиеся транзита сельхозпродукции из РК через РФ. Отвечая на вопрос о снятии ограничений Россельхознадзором министр сельского хозяйства А. Сапаров подчеркнул, что с российской стороны нет вопросов касательно транзита", - говорится в сообщении Минсельхоза РК.

Как отмечается, временные ограничения на импорт в РФ действуют по пшенице, чечевичным и масличным культурам, однако вследствие того, что РФ полностью покрывает свои потребности по данным видам продукции, российский рынок не является целевым для казахстанских производителей.

"Переговоры для урегулирования ситуации с участием представителей КГИ при АПК МСХ РК и Россельхознадзора проводятся на постоянной основе", - добавили в ведомстве.

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