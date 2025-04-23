Россия с 22 апреля сняла запрет на ввоз пшеницы из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"С 22 апреля 2025 года отменить временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан подкарантинной продукции", – говорится в решении Россельхознадзора.

В октябре 2024 года Россия ввела временные ограничения на импорт из Казахстана пшеницы, чечевичных и масличных культур.

В этом году Казахстан возобновил импорт зерна из России, отменив ранее ведённый запрет из-за угрозы затоваривания рынка.