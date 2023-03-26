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Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие — Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу BBC".
Как утверждает Путин, это будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия: Минск не получит контроль над над ядерными зарядами.
При этом, по словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.
По словам Путина, "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обеднённым ураном".
"Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
Ранее власти Британии подтвердили, что в числе артиллерийских снарядов для танков Challenger-2, которые получит Украина, будут боеприпасы с обеднённым ураном. Однако власти западных стран и эксперты напоминают, что такие снаряды предназначены для борьбы с тяжёлой техникой и не имеют никакого отношения к ядерным вооружениям. Кроме того, боеприпасы с обеднённым ураном есть и на вооружении самой России.
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