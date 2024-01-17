Россия просит Казахстан увеличить поставки куриных яиц

Заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили актуальные вопросы двусторонней торговли. Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

На повестке дня – снятие ряда ограничений во взаимной торговле мясом и пропуск казахстанских перевозчиков на российско-белорусской границе.

"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ. Подчеркнув, что в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан.

Как известно, 12 декабря 2023 года был полностью закрыт переход на пункте пропуска "Рудня" для всех, кто не является гражданами России и Беларуси. С 8 января 2024 года запрет распространился на 2 оставшихся пункта пропуска: "Красное" и "Красный камень".

На сегодня при содействии российской стороны ситуация разрешилась переориентацией грузовых потоков через другой пункт пропуска на российско-белорусской границе. Основная часть транспорта уже проехала. Сложности возникли с отдельными грузами, требующими электронного оформления навигационных пломб.

Стороны договорились принять все необходимые меры для скорейшего разрешения возникшего вопроса. Переговоры будут продолжены в рамках двусторонней встречи в Москве, перед заседанием Совета ЕЭК.