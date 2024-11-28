Россия не будет запускать военные аппараты с Байконура

Стало известно, что Россия по дипломатическим каналам передала Казахстану План запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет на 2025 год с космодрома "Байконур", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Так, в седующем году запуски будут проводиться в рамках:

государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России";

международных программ сотрудничества;

коммерческих проектов.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан проинформировало, что в предоставленном плане отсутствуют запуски космических аппаратов военного назначения, а также испытательные пуски ракет с космодрома "Байконур". Представленный план подчеркивает продолжение тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в космической сфере, а также соблюдение международных норм и принципов прозрачности", - отметили в МЦРИАП.

Ранее в ведомстве сообщили, что Казахстан и Россия договорились об использовании телефонных кодов +7.