Россия приглашает казахстанских журналистов на мероприятия к 80-летию Победы
Мероприятия пройдут с 5 по 11 мая.
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Посольство Российской Федерации в Казахстане направило официальное письмо в Министерство иностранных дел РК с информацией о специальной аккредитации для иностранных журналистов на мероприятия в Москве, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в пресс-службе посольства, мероприятия, посвящённые юбилею Победы, пройдут с 5 по 11 мая.
"Подать заявку на аккредитацию необходимо до 17:00 по Московском времени (19:00 по времени Астаны) 31 марта через портал may9.ru. Аккредитация предназначена для журналистов, которые планируют освещать торжественные события в Москве", — говорится в сообщении Посольства РФ в Казахстане.
80-летие Победы — одно из ключевых событий на территории СНГ, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны. Участие иностранных журналистов подчеркивает международное значение этой даты и способствует укреплению культурных связей между странами.
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