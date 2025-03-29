Посольство Российской Федерации в Казахстане направило официальное письмо в Министерство иностранных дел РК с информацией о специальной аккредитации для иностранных журналистов на мероприятия в Москве, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в пресс-службе посольства, мероприятия, посвящённые юбилею Победы, пройдут с 5 по 11 мая.

"Подать заявку на аккредитацию необходимо до 17:00 по Московском времени (19:00 по времени Астаны) 31 марта через портал may9.ru. Аккредитация предназначена для журналистов, которые планируют освещать торжественные события в Москве", — говорится в сообщении Посольства РФ в Казахстане.

80-летие Победы — одно из ключевых событий на территории СНГ, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны. Участие иностранных журналистов подчеркивает международное значение этой даты и способствует укреплению культурных связей между странами.