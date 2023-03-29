Россия отменит роуминг c Казахстаном

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Россия отменит международный сотовый роуминг с Казахстаном к 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ведомости". Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии, направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г.

В письме ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств – членов ЕАЭС с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года, а также сведения о полученных доходах.

"К запросу приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно ей, операторы после проведения аналитической работы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества (фрода) на своих сетях", - говорится в сообщении.

Телекомкомпании должны разработать "правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств-членов" до конца 2024 года.

Операторам нужно снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов государств ЕАЭС к I кварталу 2025 года.