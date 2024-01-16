Россия отменила ограничение на ввоз мяса и молока из Казахстана

С 15 января 2024 года Россия отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Теперь экспорт в РФ доступен для следующей продукции: говядина, баранина, свинина, молоко и молочная, а также мясная продукция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК.

Решение принято по результатам достигнутых в ходе декабрьских переговоров договоренностей между министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым, отмечается на сайте МСХ РК.

"Работа по снятию барьеров для экспорта казахстанской продукции ведётся в рамках поручения главы государства. Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами", — рассказал Айдарбек Сапаров.

В январе 2022 года импорт казахстанской продукции в Россию ограничили из-за ветеринарного неблагополучия в ряде районов Казахстана. Однако после двухлетнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон РК, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается.

Экспорт в Россию доступен для следующей продукции: говядина, баранина, свинина, молоко и молочная продукция, а также мясная продукция. Кроме того, в плане аграрных ведомств Казахстана и России интеграция информационных систем ИС "ЕАСУ" с ФГИС "Аргус-Фито" и ФГИС "Меркурий" (Россельхознадзор).

Это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить ненужные барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах. Сама структура товарооборота двух стран довольно неравномерна — импорт в РК из РФ намного превышает казахстанский экспорт, отметили в МСХ Казахстана.

Поэтому Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на потенциале увеличения поставок казахстанской продукции на рынок России.