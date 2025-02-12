Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф во вторник прибыл в Москву, чтобы забрать бывшего дипломата и учителя Марка Фогеля, освобождённого российскими властями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Как сообщил Белый дом, Фогель, задержанный в России в 2021 году и позднее осуждённый по обвинению в контрабанде наркотиков, возвращается в США в рамках "обмена" с Москвой. Кого США освободят взамен — пока неизвестно.



Бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, который работал преподавателем в англо-американской школе в Москве, был задержан в аэропорту "Шереметьево" в августе 2021 года. Сообщалось, что в багаже у него обнаружили марихуану и гашишное масло. Летом 2022 года Фогеля приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Все обвинения он отвергал.

"Мы очень благодарны, испытываем облегчение и потрясение от того, что после более чем трёх лет заключения наш отец, муж и сын Марк Фогель наконец-то возвращается домой", – говорится в заявлении семьи американца.

Российские власти сообщения об освобождении Фогеля и возможном обмене не комментировали.