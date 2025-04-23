Россельхознадзор сообщил об обнаружении опасной бактерии Listeria Monocytogenes в продукции казахстанского производителя — ТОО "Макинская Птицефабрика". Информация размещена в официальном документе ведомства, опубликованном 21 апреля 2025 года, передает BaigeNews.kz.

В связи с выявлением нарушений требований Евразийского экономического союза, предприятие было временно исключено из Реестра Таможенного союза. Это означает ограничение на экспорт продукции фабрики в Россию.

Бактерия Listeria Monocytogenes вызывает листериоз — тяжелое инфекционное заболевание, представляющее опасность как для людей, так и для животных. Согласно ВОЗ, при нервной форме болезни летальность достигает почти 100% без своевременного лечения.

Решение Россельхознадзора касается только продукции, отгруженной после изменения статуса предприятия. Ранее поступившие партии могут быть допущены к реализации в обычном порядке.

Макинская птицефабрика, расположенная в Акмолинской области, была открыта в 2018 году и позиционировалась как один из крупнейших экспортеров мяса птицы из Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанская говядина и живой скот экспортируются в восемь стран мира.