Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "205 на 205", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минобороны России, сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - отметили в ведомстве.

В операции посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.