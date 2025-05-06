Россия и Украина обменялись военнопленными
Помощь в этом оказали ОАЭ.
Сегодня, 20:55
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Сегодня, 20:55Сегодня, 20:55
111Фото: pxhere.com
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "205 на 205", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Минобороны России, сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - отметили в ведомстве.
В операции посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
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