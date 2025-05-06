  • 6 Мая, 22:09
  • BAIGENEWS

Россия и Украина обменялись военнопленными

Помощь в этом оказали ОАЭ.

Сегодня, 20:55
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: pxhere.com

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "205 на 205", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минобороны России, сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

"Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - отметили в ведомстве.

В операции посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

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