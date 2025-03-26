Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары
Мораторий будет действовать 30 дней.
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Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме, передаёт BaigeNews.kz.
В список вошли:
1. Нефтеперерабатывающие предприятия;
2. Нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
3. Вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
4. Атомные электростанции;
5. Дамбы гидроэлектростанций.
В Кремле уточнили, что временный мораторий будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года.
По взаимной договоренности соглашение может быть продлено. Если одна из сторон нарушит мораторий, то другая сможет считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.