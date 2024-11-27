Россия и Казахстан будут наращивать сотрудничество в энергетике

О наращивании сотрудничества с Казахстаном в сфере энергетики представителям СМИ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море проходит основной объем казахстанской нефти, экспортируемой на внешние рынки. В свою очередь российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай", - сказал Путин.

Кроме того, Россия импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии.

"На повестке дня - строительство в Казахстане трех новых тепловых электростанций. "Газпром" бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям, занимается переработкой топлива с месторождения Карачаганак на Оренбургском газохимическом комплексе. А с прошлого года газ из России прокачивается транзитом через территорию Казахстана в соседний Узбекистан. И такие поставки мы будем наращивать", - отметил президент РФ.

Продвигается российско-казахстанское взаимодействие в области мирного атома. Активно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урагана.