"Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев

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Казахстан сдаёт России в аренду огромные земельные участки за символическую плату, тогда как в стране нет хватает сельхозугодий. Об этом заявил депутат мажилиса Серик Егизбаев, передаёт BaigeNews.kz. Мажилисмен назвал это "беззубой" позицией казахстанской власти.

"Общеизвестный факт, что с 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 миллиона гектаров или 86 тысяч км2 за символическую плату в 1050 тенге за 1 гектар, которая кстати не изменялась с 2005 года. Тут ставим вопрос, кто и по какой методике оценил стоимость земли и когда закончится срок аренды, хватит ли одной тысячи тенге для полной рекультивации одного гектара полигона или это все ляжет на бюджет республики?", - заявил он в своём депутатском запросе.

Для сравнения, площадь полигонов сопоставима с площадью таких государств как Азербайджан (86,6 тысяч км2), ОАЭ (83,6 тысяч км2), Чехия (78,9 тысяч км2), Грузия (69,7 тысяч км2) или Дания и Нидерланды вместе взятые, отметил депутат.

"У нас в стране сложилась парадоксальная ситуация, Казахстан занимая 9 место в мире по занимаемой площади не может в полной мере удовлетворить потребности сельхозтоваропроизводителей в сельхозугодиях. Практически в каждом регионе вопрос обеспечения граждан, желающих заняться фермерским хозяйством, упирается в недостаток земельных ресурсов, а остро стоящая проблема нехватки пастбищ, в первую очередь для общественного стада, вернула в планы работы парламента актуализацию закона о пастбищах", - продолжил Егизбаев.

Пр его словам, одним из вариантов решения вопроса является принципиальное изменение позиции членов казахстанско-российской комиссии по вопросам использования земель военных полигонов, расположенных в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областях.

"Изучение материалов работы вышеупомянутой комиссии показывает беззубую позицию представителей нашего государства, тогда как российская сторона очень жестко отстаивает свои интересы, кстати такую же ситуацию зачастую можно наблюдать на переговорах в рамках вопросов ЕАЭК. В связи с этим просим представить список членов комиссии со стороны Казахстана, и это не только для контроля, мы готовы оказывать любое содействие членам комиссии в рамках ведения переговоров с российской стороной", - потребовал народный избранник.

Он отметил, что следующий срок пересмотра договора аренды наступит в 2030 году, поэтому, поддерживая принципы незыблемости международных договоренностей, фракция партии "Ауыл" в парламенте Республики Казахстана вносит в правительство республики следующие предложения.

Незамедлительно начать в рамках вышеупомянутой комиссии переговоры по:

- уменьшению уже в 2023 году земельных участков испытательных полигонов в интересах сельскохозяйственной деятельности населения.

- изменению ставки оплаты аренды полигонов в сторону увеличения до реальных размеров с учетом необходимости последующей рекультивации земель;

- определению позиции Правительства Республики Казахстан по вопросу продления или прекращения аренды земель под военные полигоны в 2030 году.