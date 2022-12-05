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Россия активно вывозит рис из Казахстана
Непростая ситуация, сложившаяся в рисовой отрасли России, может негативно повлиять и на рынок Казахстана. Неограниченный вывоз казахстанского риса в соседнее государство грозит привести к кризису, аналогичному сахарному, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ElDala.kz.
Об этом рассказала Айжан Наурзгалиева, президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Россия ввела запрет на экспорт собственных риса и рисовой крупы 1 июля 2022 года. Первоначально – сроком на полгода. Однако, велика вероятность, что запрет будет продлен и на первую половину 2023. Целью называется продовольственная безопасность и сохранение стабильности внутренних цен.
Дело в том, что в нынешнем году урожай риса в России оказался на уровне 960 тыс. тонн при нормативном в 1,1 млн тонн. Снижение производства связано с аварией на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, основном регионе производства этой культуры. При этом, потребность России в продукте оценивается в 1 млн тонн в год. С начала 2022 года рис в России подорожал на 30%. Естественно, дефицит придется покрывать импортом.
"В ассоциацию уже сейчас поступает информация, что Российская Федерация активно скупает казахстанский рис и рисовую сечку, что уже привело к росту цен на рис на 30% на нашем рынке", - сообщила Айжан Наурзгалиева в письме, которое направила в Минсельхоз, Минторговли и Национальную палату предпринимателей "Атамекен".
В нынешнем году за первые девять месяцев (январь-сентябрь) Казахстан экспортировал уже 78,7 тыс тонн риса. При этом, Россия оказалась на первом месте среди других покупателей с долей в 60% (34 тыс тонн),
За аналогичный период 2021 года из Казахстана было вывезено 76,1 тыс тонн риса. Тогда Россия занимала всего лишь третье место среди покупателей с долей в 17% (19 тыс тонн).
То есть, в нынешнем году Россия увеличила покупки казахстанского риса почти в два раза.
Аналогичная ситуация по рисовой сечке. В 2021 году Казахстан экспортировал ее в объеме 40 тыс тонн, на Россию пришлось 67%. В нынешнем году динамика отгрузок сохраняется, при этом, Россия увеличила долю в покупках до 83%.
"Вопрос о необходимости ограничений на экспорт казахстанского риса уже поднимался в тот период, когда Россия ввела свой запрет на экспорт. Однако, тогда приоритетным оказалось мнение, что не нужно мешать фермерам-производителям в реализации урожая. Да, понять эту позицию можно. Но что мы видим сейчас? В сентябре оптовая цен на рис была порядка 325 тенге за килограмм, к ноябрю она поднялась до 420. А к 1 декабря оптовая цена достигла уже 450 тенге за 1 кг риса. И скорее всего, это еще не предел. В это ситуации нам самим пора подумать о продовольственной безопасности страны и о стабильности цен. В розницу килограмм уже сейчас продается по 600 тенге. То есть, рис обогнал по стоимости гречку, чего никогда не было", - рассказала Айжан Наурзгалиева.
Предложение Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности состоит в том, чтобы ввести либо полный запрет, либо какие-то ограничения на экспорт риса. Например, количественную квоту, аналогичную той, которая вводилась весной на экспорт пшеницы и муки. Минсельхозу и Минторговли предстоит рассмотреть эти предложения.
"Считаем, что промедление с принятием решения может привести к критическим последствиям и отразиться на отечественных потребителях", - отмечено в письме Ассоциации.
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