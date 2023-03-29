"России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию": Тренер сборной Казахстана Адиев сделал заявление

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что России не нужно вступать в Азиатскую конфедерацию футбола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport-express.ru.

У Магомеда Адиева спросили стоит ли России вступать в Азиатскую конфедерацию.

"Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос — когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию", - сказал Адиев в интерью "СЭ".

Он также подчеркнул, что сборной России необходимо готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры.