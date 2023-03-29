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"России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию": Тренер сборной Казахстана Адиев сделал заявление
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, что России не нужно вступать в Азиатскую конфедерацию футбола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport-express.ru.
У Магомеда Адиева спросили стоит ли России вступать в Азиатскую конфедерацию.
"Думаю, России надо ждать. Рано или поздно все это закончится... Понятно, что и потом будет непросто и не все гладко. Не в одночасье все наладится. Однако Россия не последняя футбольная страна, участник больших турниров. Думаю, УЕФА вернет сборную России в свои турниры. Другой вопрос — когда? Но в любом случае, мне кажется, России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию", - сказал Адиев в интерью "СЭ".
Он также подчеркнул, что сборной России необходимо готовить новое поколение футболистов, которые будут достойно выступать, когда Россию вернут в международные европейские турниры.
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