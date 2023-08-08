Роскошную свадьбу с красоткой сыграл известный казахстанский футболист

  • 8 Августа, 17:17
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Instagram/nastya8_95 Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: Instagram/nastya8_95

Один из лидеров футбольного клуба "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов женился, передаёт BaigeNews.kz. Избранницей 21-летнего футболиста стала девушка Анастасия.

Торжество прошло в Актобе. Видео красивого тоя распространилось в сети.

На кадрах футболист раскрылся немного с другой стороны: Самородов красиво спел для невесты, а затем закружил ёё в танце. 

Отмпетим, что Максим Самородов является одним из лучших бомбардиров чемпионата КПЛ-2023. 

В матче против Словении Максим забил свой первый гол за сборную Казахстана в отборочном цикле на Евро-2024. 

 

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