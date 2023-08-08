Роскошную свадьбу с красоткой сыграл известный казахстанский футболист

Один из лидеров футбольного клуба "Актобе" и сборной Казахстана Максим Самородов женился, передаёт BaigeNews.kz. Избранницей 21-летнего футболиста стала девушка Анастасия.

Торжество прошло в Актобе. Видео красивого тоя распространилось в сети.

На кадрах футболист раскрылся немного с другой стороны: Самородов красиво спел для невесты, а затем закружил ёё в танце.

Отмпетим, что Максим Самородов является одним из лучших бомбардиров чемпионата КПЛ-2023.

В матче против Словении Максим забил свой первый гол за сборную Казахстана в отборочном цикле на Евро-2024.