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РОО "Мұқалмас" не планировало выдвигать своего кандидата на выборы
РОО "Мұқалмас" не должно лоббировать ничьи политические интересы. Об этом корреспондету BaigeNews.kz рассказала исполнительный директор республиканского объеденения Газиза Омирбекова.
По её словам, 27 сентября прошло очередное собрание членов правления и участников РОО, где было единогласно решено, что от объединения не будут выдвигать кандидата в президенты.
"Мұқалмас" создавалось как движение независимых наблюдателей для демократизации населения. И ни в коем случае мы не политическая структура, мы никогда не лоббируем ничьи политические интересы. Собрание проходило онлайн, но когда все руководители разъехались, 6 октября стало известно, что созывается конференция в ZOOM. Председатель не имеет право самолично собирать такие мероприятия, это можно сделать только с согласия одной трети членов правления", - объяснила она.
По её словам, председатель зачитал письмо, якобы поступившее от коалиции демократических сил, в котором организация советовала выдвинуть Альтаева от РОО, но при этом в письме не было никаких подписей и дат. Омирбекова тоже является членом коалиции и, по её словам, на последнем собрании было принято решение не выдвигать никакого кандидата и не рекомендовать общественным объединениям выдвигать их.
"На собрание меня не пустили, там была охрана почему-то. Хотя я имею полное право в нём участвовать. Несмотря на то, что многие руководители были против выдвижения, мы потом узнали, что составлен протокол о выдвижении господина Альтаева на внеочередные выборы. И у нас до трёх ночи было совещание, где коллективно составили заявление, чтобы ЦИК не принимал данный протокол, так как он составлен с нарушениями", - рассказала она.
Напомним, судья суда столичного района Байконыр Лаура Суюндикова решила удовлетворить иск о признании протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом на выборы президента РК недействительным.
На брифинге членов штаба "За честные выборы" в офисе республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" эксперты попытались ответить на вопрос, почему ЦИК РК приостановил регистрацию в качестве кандидата в президенты страны экс-мажилисмена Нуржана Альтаева.
Ранее сообщалось, 11 октября в ЦИК поступило определение суда района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года о выдвижении кандидата в президенты Республики Казахстан, а 12 октября Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Нуржана Альтаева требованиям закона.
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