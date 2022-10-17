РОО "Мұқалмас" не планировало выдвигать своего кандидата на выборы

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РОО "Мұқалмас" не должно лоббировать ничьи политические интересы. Об этом корреспондету BaigeNews.kz рассказала исполнительный директор республиканского объеденения Газиза Омирбекова.

По её словам, 27 сентября прошло очередное собрание членов правления и участников РОО, где было единогласно решено, что от объединения не будут выдвигать кандидата в президенты.

"Мұқалмас" создавалось как движение независимых наблюдателей для демократизации населения. И ни в коем случае мы не политическая структура, мы никогда не лоббируем ничьи политические интересы. Собрание проходило онлайн, но когда все руководители разъехались, 6 октября стало известно, что созывается конференция в ZOOM. Председатель не имеет право самолично собирать такие мероприятия, это можно сделать только с согласия одной трети членов правления", - объяснила она.

По её словам, председатель зачитал письмо, якобы поступившее от коалиции демократических сил, в котором организация советовала выдвинуть Альтаева от РОО, но при этом в письме не было никаких подписей и дат. Омирбекова тоже является членом коалиции и, по её словам, на последнем собрании было принято решение не выдвигать никакого кандидата и не рекомендовать общественным объединениям выдвигать их.

"На собрание меня не пустили, там была охрана почему-то. Хотя я имею полное право в нём участвовать. Несмотря на то, что многие руководители были против выдвижения, мы потом узнали, что составлен протокол о выдвижении господина Альтаева на внеочередные выборы. И у нас до трёх ночи было совещание, где коллективно составили заявление, чтобы ЦИК не принимал данный протокол, так как он составлен с нарушениями", - рассказала она.

Напомним, судья суда столичного района Байконыр Лаура Суюндикова решила удовлетворить иск о признании протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом на выборы президента РК недействительным.

На брифинге членов штаба "За честные выборы" в офисе республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" эксперты попытались ответить на вопрос, почему ЦИК РК приостановил регистрацию в качестве кандидата в президенты страны экс-мажилисмена Нуржана Альтаева.

Ранее сообщалось, 11 октября в ЦИК поступило определение суда района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания РОО "Мұқалмас" №19 от 6 октября 2022 года о выдвижении кандидата в президенты Республики Казахстан, а 12 октября Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Нуржана Альтаева требованиям закона.