Роналду установил новый рекорд на Евро-2024

39-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отдал голевую передачу в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с Турцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Таким образом, Роналду отдал семь голевых передач на чемпионатах Европы, что является лучшим показателем в истории турнира.

На 56-й минуте матча Криштиану Роналду голевой пас Бруну Фернандешу. На 21-й минуте Бернарду Силва вывел свою команду вперед. Спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын удвоил преимущество португальцев, отправив мяч в свои ворота. Благодаря этой победе португальцы набрали шесть очков и вышли в плей-офф.

Напомним, полузащитник сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в своем дебютном матче на чемпионате Европы (19 лет и 114 дней).