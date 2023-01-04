Роналду сделал первые заявления в качестве игрока "Ан-Насра"

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Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил об окончании карьеры в Европе, поскольку он выиграл там "все". Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной его переходу в клуб из Саудовской Аравии "Ан-Наср", передаёт BaigeNews со ссылкой на ТАСС.

"В Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии", — сказал Роналду.

Он поблагодарил "Ан-Наср" за возможность играть в клубе. Футболист назвал ее "вызовом", от которого он "счастлив и очень горд".

"Я побил все рекорды в Европе и хочу побить некоторые рекорды и здесь", — добавил Роналду.

Напомним, что в ноябре стало известно о расторжении контракта между "Манчестер Юнайтед" и футболистом. Причиной стало скандальное интервью Роналду The Sun, где он сказал, что не уважает нынешнего главного тренера команды.

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О подписании контракта с клубом из Саудовской Аравии с футболистом объявили 30 декабря. Срок договора составляет 2,5 года.