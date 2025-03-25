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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 18:56
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facebook.com/Cristiano Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: facebook.com/Cristiano

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как футболист, забивший наибольшее количество голов в международных матчах. Об этом говорится на сайте издания, передаёт BaigeNews.kz.

"Он сыграл более 1 000 профессиональных футбольных матчей и забил более 800 голов. Он привёл Португалию к её первому крупному международному трофею, пять раз поднимал над головой трофей Лиги чемпионов УЕФА и является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он забил 115 международных голов — больше, чем любой другой игрок-мужчина", - сказано в статье. 

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