"Он сыграл более 1 000 профессиональных футбольных матчей и забил более 800 голов. Он привёл Португалию к её первому крупному международному трофею, пять раз поднимал над головой трофей Лиги чемпионов УЕФА и является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он забил 115 международных голов — больше, чем любой другой игрок-мужчина", - сказано в статье.