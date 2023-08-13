Роналду первым в мире набрал 600 миллионов подписчиков в Instagram

Форвард сборной Португалии по футболу и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду первым в мире преодолел отметку в 600 миллионов подписчиков в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Рубеж в 500 млн подписчиков в этой соцсети Роналду преодолел в ноябре 2022 года.

На нападающего сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионеля Месси подписаны 482 млн пользователей.

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча". На протяжении карьеры он представлял португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и "Ювентус". Он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды - чемпионом Англии, по два раза - чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы (2016) и Лигу наций (2018/19).