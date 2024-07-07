Роналду обратился к фанатам после вылета с Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявление после вылета с чемпионата Европы по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В 1/4 финала португальцы уступили французам (0:0 и 5:3 по пенальти).

"Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за всё, что вы нам дали, и за всё, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе", — написал Роналду.

Криштиану Роналду выступает за свою национальную команду с августа 2003 года. На его счету 212 матчей и 130 голов.

Напомним, 6 июля сборная Франции стала вторым полуфиналистом Евро-2024. Судьбу путёвки в полуфинал решила серия пенальти.