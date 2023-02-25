Роналдиньо возвращается в футбол

Фото: Goal.com

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо, известный по выступлениям за каталонскую "Барселону" и "Милан", возвращается в футбол, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщает Kings League.

42-летний южноамериканский форвард примет участие в розыгрыше испанской Медиалиги. Роналдиньо будет играть за клуб "Порсинос" против команды "Пио". Встреча состоится 26 февраля в Барселоне.

Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год, а цвета "Милана" защищал с 2008 по 2011 год. Также в Европе он поиграл в составе "ПСЖ" (2001-2003). Стоит отметить, что за сборную Бразилии нападающий провел 97 поединков, записав на свой счет 33 гола.