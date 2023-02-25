- Дома построенные по госпрограмме расходятся по швам в Актюбинской области 06:28 97
- Роналдиньо возвращается в футбол 05:30 304
- В Темиртау родился настоящий батыр 04:09 336
- В центральной части Турции произошло землетрясение 03:42 408
- Первая ракетка Казахстана сенсационно пробился в полуфинал турнира в Марселе 02:57 379
- В Актау водитель автобуса высадил ребёнка за городом 02:39 411
- Дети учились в холодных школах в Туркестанской области 01:56 394
- Бесплатный хлеб раздают в Шымкенте 00:34 624
- Карагандинка родила в патрульном авто 24.02.2023 443
- Юрист помог осуждённой в Абайской области отстоять родительские права на двоих детей 24.02.2023 499
- "Не хватило силёнок" - наставник "Барыса" о худшем сезоне в КХЛ 24.02.2023 464
- Расширение сети инсультных центров, по 10 соток земли гражданину. Что ещё обещают избирателям кандидаты в мажилис 24.02.2023 493
- Народная партия намерена подать жалобу на Армана Шураева в Генпрокуратуру и ЦИК 24.02.2023 1198
- Тенге позволил Казахстану обрести настоящую независимость - историк 24.02.2023 511
- Понижение температуры воздуха прогнозируют в Казахстане 24.02.2023 543
- Республиканский предвыборный штаб демпартии "Ак жол" посетил Кызылординскую область 24.02.2023 631
- Как в Казахстане лечат детей с психическими расстройствами 24.02.2023 763
- Среди избирателей более узнаваемы кандидаты по партийным спискам 24.02.2023 503
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 491
- Появились кадры с места аварии, в которой погиб Darkhan Juzz 24.02.2023 1581
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 1832
- "Дальше - это мучить себя". Олимпийский чемпион Баландин назвал причину завершения карьеры 24.02.2023 543
- Как избиратель может отозвать депутата маслихата, рассказала политолог 24.02.2023 684
- Стартовал приём заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz 24.02.2023 556
- Гостью из Швеции наказали за двойное гражданство, а россиянина - за попрошайничество в РК 24.02.2023 619
- Как консул Италии помог благотворительному фонду Казахстана 24.02.2023 515
- Канал поставки оружия в Алматы выявил КНБ 24.02.2023 598
- В какие страны переводили деньги казахстанцы в 2022 году 24.02.2023 561
- Сделать информационную среду в Казахстане более инклюзивной предложили эксперты 24.02.2023 544
- Российских туристов спасли из снежного плена акмолинские полицейские 24.02.2023 669
- Об угрозе схода лавин предупредили спасатели в Алматы 24.02.2023 553
- Довести выпуск сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году поручил Смаилов 24.02.2023 1009
- В каком из городов Казахстана самый дорогой сжиженный газ 24.02.2023 576
- Токаев наградил казахстанских спасателей, работавших в зоне бедствия в Турции 24.02.2023 600
- Нелегальный цех по переработке золотой руды работал в Жамбылской области 24.02.2023 783
- В Астане объявили приём документов на арендное жильё 24.02.2023 596
- Ушёл из жизни известный казахстанский музыкант Darkhan Juzz 24.02.2023 1558
- Казахстанским фурам перекрыли путь в Евросоюз через польскую границу 24.02.2023 711
- Снимок казахcкого кочевника попал в десятку лучших фотографий 2022 года 24.02.2023 912
- 60% казахстанцев предпочитают пользоваться наличными – опрос Нацбанка 24.02.2023 569
- Обещают "молочные" реки и "шоколадные" берега - политолог о предвыборной агитации 24.02.2023 614
- Криминалисты назвали самую подделываемую в Казахстане купюру 24.02.2023 561
- Алматинские студенты устроили массовую драку 24.02.2023 3051
- Притворился девушкой: мошенник вымогал деньги у жителя Кызылординской области 24.02.2023 559
- В Астане открыли улицу имени Султана Бейбарса 24.02.2023 1758
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 7840
- Ряд кадровых назначений произвели в Генпрокуратуре 24.02.2023 656
- В AirAstana сообщили об изменении расписания полётов в аэропорту Астаны 24.02.2023 637
- Казахстанских блогеров будут штрафовать за опросы по выборам в мажилис и маслихаты 24.02.2023 644
- В Алматы туберкулёзом больше всего болеют безработные 24.02.2023 782
- Выборы-2023: Юрист рассказал о правилах агитационной кампании 24.02.2023 615
- Назначен руководитель ДГД Атырауской области 24.02.2023 840
- Казахстан продлил срок действия нулевой ставки на вывоз шерсти 24.02.2023 557
- Похищенное в ходе январских событий ружьё обнаружили вдоль трассы 24.02.2023 863
- Токаев готов оказать поддержку финским предпринимателям в Казахстане 24.02.2023 706
- Житель Петропавловска выиграл 109 миллионов тенге в лотерее 24.02.2023 2851
- В Жамбылской области задержали жителя, помогавшего членам ОПГ "Коспаева" сбежать за границу 24.02.2023 1135
- Переработка газа на Кашагане начнётся в 2025 году 24.02.2023 750
- О субсидировании газет в рамках законопроекта "О масс-медиа" рассказали в МИОРе 24.02.2023 569
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 24.02.2023 538
- Казахстану придётся отказаться от экспорта газа, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке 24.02.2023 636
- ООН приняла резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины. Казахстан воздержался от голосования 24.02.2023 705
- Пересматривается вопрос о сроках давности исковых обращений — МИОР 24.02.2023 601
- По факту крушения вертолёта и гибели лётчиков завели уголовное дело — МЧС 24.02.2023 627
- Репчатый лук и капуста продолжают дорожать в Казахстане 24.02.2023 625
- Почти девять миллиардов тенге выделят на ремонт Петропавловской ТЭЦ 24.02.2023 1752
- Семьям погибших лётчиков Ми-8 будут выплачивать ежемесячное пособие — МЧС 24.02.2023 862
- Атырауский НПЗ восстановил работу после аварийной остановки 24.02.2023 613
- Сандугаш Ерсеитова назначена руководителем аппарата Минюста РК 24.02.2023 638
- Более 73 миллиардов тенге выплатили получателям АСП 24.02.2023 1058
- Почему акции "Яндекса" пропали с казахстанской биржи, объяснили в KASE 24.02.2023 595
- КНБ задержало шесть граждан Таджикистана с поддельными документами 24.02.2023 640
- Стали известны имена погибших сотрудников "Казавиаспаса" 24.02.2023 911
- COVID-19 выявили у 98 человек в Казахстане 24.02.2023 597
- ЧП с вертолётом "Казавиаспаса" в ЗКО: КГА проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8 24.02.2023 765
- В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 24.02.2023 642
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые посетит Казахстан 24.02.2023 977
- Адвокат из Атырау добился пересмотра непомерных судебных госпошлин 24.02.2023 751
- Суд оправдал казахстанку, назвавшую желтоксановцев "террористами" 24.02.2023 5226
- Робот начал оказывать востребованные казахстанцами госуслуги 24.02.2023 679
Сегодня, 05:30
315
315Фото: Goal.com
Роналдиньо возвращается в футбол
Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо, известный по выступлениям за каталонскую "Барселону" и "Милан", возвращается в футбол, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщает Kings League.
42-летний южноамериканский форвард примет участие в розыгрыше испанской Медиалиги. Роналдиньо будет играть за клуб "Порсинос" против команды "Пио". Встреча состоится 26 февраля в Барселоне.
Роналдиньо выступал за "Барселону" с 2003 по 2008 год, а цвета "Милана" защищал с 2008 по 2011 год. Также в Европе он поиграл в составе "ПСЖ" (2001-2003). Стоит отметить, что за сборную Бразилии нападающий провел 97 поединков, записав на свой счет 33 гола.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 1787
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 7793
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2031
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 985
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 2900
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1339
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1520
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 39005
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1053
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 1656
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4639
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10165
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1227
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26366
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2537
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3167
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1237
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4148
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 37667
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2239
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1550
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2500
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2747
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19042
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2734
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7631
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36965
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2171
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2363
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13598
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7986
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3624
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2369
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119108
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3376
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3184
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4103
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2241
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7452
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9268
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6182
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2768
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13030
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57416
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2921
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2892
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4921
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2356
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3317
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3171
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16480
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6169
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31490
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3296
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3860
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3801
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72608
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22634
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24359
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4175
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6692
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9174
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3860
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4364
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3660
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 254996
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3302
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3556
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 5013
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4735
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3694
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3770
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5563
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 5243
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5594
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3760
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 4010
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4751
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 4111
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4728
-
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 489
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 985
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 976
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1269
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1257
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1234
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1570
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1360
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1485
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1614
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2296
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1810
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1738
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1624
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1555
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1679
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1618
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2398
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2160
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2436
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1989
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2194
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2397
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2428
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2764
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2561
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2492
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2656
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2870
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2664
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2544
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2533
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2524
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2664
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2798
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2701
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2757
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2823
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2684
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4101
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2893
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2882
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2768
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2647
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2773
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2893
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3050
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2657
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2888
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2779
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2950
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3029
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3336
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3026
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3276
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2864
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3436
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3349
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4572
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3517
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3397
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4521
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3493
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4071
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3713
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3945
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4251
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4199
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4124
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4042
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3780
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4051
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4120
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4138
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4109
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4402
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4290
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4504
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4703
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4533