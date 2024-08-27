Ромео и Джульету из Семея привлекли к ответственности
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
100Фото: baigenews.kz
Молодых людей, выяснявших отношения на проезжей части, привлекли к ответственности в Семее, передаёт BaigeNews.kz.
Пару сняли на видео водители машин на выезде с левобережной части города.
"Парень с девушкой сидели на проезжей части, где по вечерам усилен поток транспортных средств. Чудом не попавшие под колеса пешеходы были вовремя замечены сотрудниками полиции", - отметили в пресс-службе ДП области Абай.
Молодого человека привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Девушку доставили в центр временной адаптации и детоксикации.
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