Романтическая встреча с незнакомкой обернулась для карагандинца уголовным делом

Сотрудники полиции в Караганде по подозрению в грабеже задержали 34-летнего мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время разбирательства выяснилось, что 38-летний житель Сарани в социальной сети познакомился с некой девушкой. Пара месяц переписывалась между собой, пока молодая особа не предложила встретиться в Караганде. При этом указала адрес, где должен был пройти романтический вечер.

Мужчина приехал в Караганду, нашел нужный дом и квартиру. Но в ней оказалась не девушка, а незнакомец, который сразу повел себя агрессивно. Угрожая расправой и применив физическую силу, он отобрал у потерпевшего все деньги – 11 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.