Роман Скляр высказался о переименовании столицы

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Вице-премьер-министр Роман Скляр прокомментировал предложение о возвращении столице прежнего названия "Астана", передаёт BaigeNews.kz.

"Эта идея давно уже обсуждается в обществе по переименованию столицы. Безусловно, она заслуживает внимания. Вчера депутатская группа "Жаңа Қазақстан" вынесла эту идею на рассмотрение. Я думаю, что после обсуждения определённого в обществе, она уже будет рассмотрена и парламентом. Поэтому давайте дождёмся немножко... Пройдёт время, и мы увидим, как на это реагирует общество. Но идея, безусловно, давно уже обсуждалась", - сказал он в кулуарах заседания правительства РК.

Однако своим мнением по этому поводу он так и не поделился.

"Естественно, я имею своё мнение, но как госслужащий... Я сейчас вам говорю не как госслужащий, а как гражданин Казахстана. Я потом его вам, может, и выскажу тоже. Давайте дождёмся. Это было озвучено только вчера, и необходимо некоторое время для осмысления и принятия решения", - сказал Роман Скляр.

2 сентября депутатская группа "Жаңа Қазақстан" выступила с заявлением, в содержании которого было предложение по возвращению названия "Астана".

"В случае внесения поправок в Конституцию, используя эту возможность, необходимо внести в Основной закон ещё одно важное изменение. Речь идёт о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в своё время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан", - сказал мажилисмен Едил Жанбыршин.