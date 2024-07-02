Роман Скляр возглавит национальный инвестиционный центр

Первый вице-премьер Роман Скляр возглавит Национальный центр по инвестиционной деятельности. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Образовать Национальный центр по инвестиционной деятельности. 2. Национальный центр осуществляет свою деятельность на базе структуры отдела индустриального и инфраструктурного развития аппарата правительства Республики Казахстан", – утверждено в распоряжении Правительства.

Согласно утвержденному положению, общее руководство деятельностью НЦИД будет осуществлять первый вице-премьер. В настоящий момент этот пост занимает Роман Скляр.

НЦИД создается в формате матричной структуры на базе структурного подразделения аппарата Правительства РК с привлечением иных структурных подразделений государственных органов и квазигосударственных организаций, в том числе Секретариата совета по привлечению инвестиций, Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК, Департамента инвестиционной политики Министерства национальной экономики РК, Департамента политики проектного управления Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Президентского проектного офиса (Delivery unit – блок стратегических и инвестиционных проектов), АО "НК "Kazakh Invest", региональных координационных советов городов республиканского значения и областей.

Задачи НЦИД:

- организация деятельности секретариата совета по привлечению инвестиций;

- выработка предложений по совершенствованию регуляторной политики для создания конкурентоспособного инвестиционного климата;

- сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов по поручению руководства правительства;

- межотраслевая координация при сопровождении и мониторинге реализации инвестиционных проектов по предоставлению государственных услуг;

- выработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов государственных органов, осуществляющих государственные услуги инвесторам.

Функции НЦИД:

- координация деятельности государственных органов и квазигосударственных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;

- осуществление информационной и экспертно-аналитической поддержки по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;

- внесение в правительство Республики Казахстан предложений по вопросам, требующим решения президента Республики Казахстан или правительства Республики Казахстан;

- управление взаимодействием сотрудников государственных органов и квазигосударственных организаций с представителями бизнеса и экспертных сообществ;

- подготовка материалов для выступлений премьер-министра Республики Казахстан и его заместителей на мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию НЦИД;

- проведение плановых и оперативных совещаний с привлечением структурных подразделений аппарата правительства Республики Казахстан, государственных органов и квазигосударственных организаций;

- участие в совещаниях аппарата правительства Республики Казахстан, государственных органов и квазигосударственных организаций, входящих в компетенцию НЦИД;

- внесение предложений премьер-министру Республики Казахстан по задачам и функциям, а также совершенствованию деятельности НЦИД.