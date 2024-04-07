Роман Скляр призвал на помощь строительные компании СКО

Под председательством Первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось рабочее совещание с представителями строительных и дорожно-строительных компаний Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

На совещании Роман Скляр обратил внимание представителей бизнеса на необходимости срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел, социальных и стратегических объектов в регионе.

Как доложил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, областной акимат привлек к противопаводковым работам дорожные и строительные компании региона, которые возводят жилье и социально-культурные объекты. По его словам, помимо техники, предприниматели изъявили желание в случае необходимости снабжать спецтехнику ГСМ, которые имеются в резерве.

Роман Скляр поручил руководителям компаний не только задействовать свою технику и людей, но и самим быть на этих объектах для контроля и координации.

В завершение совещания первый вице-премьер напомнил, что глава Правительства и его заместители находятся в регионах для координации противопаводковых мер, а президент держит вопрос на личном контроле.

"Сейчас необходимо защитить город. Как справимся с этой задачей в ближайшие дни, дальше пойдем уже по регионам, по районам, где нужна будет поддержка. Поэтому перед нами стоит задача мобилизовать людей, немедленно приступить к противопаводковым работам. Работать медленно и как попало сейчас никак не получится. На все работы у нас есть три дня", — добавил Роман Скляр.

Ранее первый вице-премьер поручил обеспечить защиту от возможного подтопления стратегического объекта ТОО "Кызылжар Су" в Петропавловске.

Напомним, в СКО сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. А в областной центр, по прогнозам специалистов, большая вода может прийти через 7-8 дней.