Роман Скляр посетил с рабочим визитом Москву

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9-10 января Москву с рабочим визитом посетила казахстанская делегация во главе с первым заместителем Премьер-Министра РК Романом Скляром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства РК.

В состав делегации вошли министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, и.о. Первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства РК Габит Сыздыкбеков, Председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев.

В ходе встреч с заместителями Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, Денисом Мантуровым, Александром Новаком, Алексеем Оверчуком, Министром транспорта РФ Виталием Савельевым были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, текущее состояние и перспективы взаимодействия в нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях.

В частности, были затронуты темы развития транспортно-логистических маршрутов "Западная Европа – Западный Китай" и "Север – Юг", строительства новых железнодорожных линий, реконструкции автомобильных дорог и пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Также участники встречи коснулись вопросов промышленной кооперации, а именно, реализации совместных проектов в автомобилестроении, горно-металлургической отрасли, агропромышленном комплексе.

По итогам переговоров сторонами была выражена приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей с целью более тесной работы в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах.

Российская сторона подтвердила участие в Международной промышленной выставке "Иннопром. Казахстан". Ее проведение планируется 25-27 сентября 2023 года в Астане.