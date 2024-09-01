Роман Скляр побывал на линейке в новой комфортной школе в Астане

В Астане, в средней школе №99, состоялась торжественная линейка ко Дню знаний. На празднике в учебном заведении, построенном в рамках национального проекта "Комфортная школа", побывал первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. Всего 1 сентября в столице открылось девять комфортных школ. Об особенностях проекта узнала и корреспондент BaigeNews.kz.

Здание школы расположено на пресечении улиц Кабанбай батыра и Сыганак. Всего здесь 1200 учащихся. Из них 28 тысяч идут в первый класс. Сегодня их напутствовал первый заместитель премьера страны. Он пожелал детям успешной учёбы и больших высот. Линейка прошла под моросящим дождём, поэтому торжественная часть праздника на улице прошла быстро. Уже через 10 минут все последовали в здание.

Кабинеты в школе просторные, имеются оборудованные классы робототехники, зоны отдыха и лаборатории. Актовый зал, кабинеты физики, биологии и химии оснащены современным оборудованием. Скоро здесь откроются кружки по разным направлениям.

"Школа хорошая. Оснащена по-современному. Библиотека большая, кабинеты. Главное, что детям нравится", — говорит мама первоклассницы Айгерим Молдыбаева.

По словам директора, главная задача проекта – комфортная и безопасная школа.

"Главное – это качество знаний и безопасность. По всей школе у нас установлено 157 видеокамер, также под наблюдением два входа в школу. Каждому ребенку здесь индивидуальный подход", — отметила директор школы Ляззат Садыкбекова.

Комфортные школы строят в тех районах, где остро не хватает учебных мест и наблюдается наплыв учащихся. Благодаря появлению 99-ой школы разгрузились сразу две столичные школы №59 и №89. Сегодня в классах не более 25 детей и учатся они, как положено, в две смены.

Фото: Баян Сагимбаева