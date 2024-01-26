Роман Скляр и Хао Минцзинь обсудили сотрудничество между Казахстаном и Китаем
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Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Хао Минцзин обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Роман Скляр проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане политических и экономических реформах.
Хао Минцзинь дал высокую оценку проводимой работе, особо отметив сбалансированность внешней политики и принятие всех мер по обеспечению внутриполитической стабильности в нашей стране.
Стороны также подробно остановились на вопросах дальнейшего развития двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. Роман Скляр и Хао Минцзинь констатировали сложившийся высокий уровень политического и экономического взаимодействия.
В завершение встречи отмечена необходимость развивать и укреплять дружественные и партнерские связи между РК и КНР в духе добрососедства и сотрудничества.
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