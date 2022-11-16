Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok

Фото: newtimes.kz

Креативные познавательные ролики казахстанских учителей набирают популярность в TikTok, передает BaigeNews.kz. В Министерстве просвещения рассказали, что педагоги участвуют в конкурсе "Учителя Казахстана".

"Ролики преподавателей вызвали большой интерес аудитории и за месяц набрали более 100 миллионов просмотров. Конкурс для казахстанских учителей проводит ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok при поддержке Министерства просвещения. Победители конкурса получат ценные призы - IPhone 13 Pro Max, а также приглашение в Программу развития талантов TikTok", - говорится в сообщении Минпросвещения.

Посредством своих роликов на платформе TikTok педагоги демонстрируют свой талант и креативность, и в интересной форме представляют образовательный контент по своему профильному предмету. Педагоги размещают креативные ролики о математике, химии, английском и казахском языках и других областях знаний.