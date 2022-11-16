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  • Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok
newtimes.kz Сегодня, 17:46
37
Сегодня, 17:46
37
Фото: newtimes.kz

Ролики казахстанских педагогов набрали более 100 миллионов просмотров в TikTok

Креативные познавательные ролики казахстанских учителей набирают популярность в TikTok, передает BaigeNews.kz. В Министерстве просвещения рассказали, что педагоги участвуют в конкурсе "Учителя Казахстана".

"Ролики преподавателей вызвали большой интерес аудитории и за месяц набрали более 100 миллионов просмотров. Конкурс для казахстанских учителей проводит ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok при поддержке Министерства просвещения. Победители конкурса получат ценные призы - IPhone 13 Pro Max, а также приглашение в Программу развития талантов TikTok", - говорится в сообщении Минпросвещения. 

Посредством своих роликов на платформе TikTok педагоги демонстрируют свой талант и креативность, и в интересной форме представляют образовательный контент по своему профильному предмету. Педагоги  размещают креативные ролики о математике, химии, английском и казахском языках и других областях знаний.

"Например, учитель математики делится лайфхаками, как быстро решить двойное уравнение, а учитель химии поет зажигательный рок про литий. В нашей стране много педагогов, которые применяют социальные сети для продвижения своих предметных уроков, вопросов образования и науки. Благодаря этому, в онлайн-формате новые знания получают дети из самых разных уголков страны. Отрадно, что представители ведущей платформы TikTok ценят начинания наших педагогов и организуют конкурсы для казахстанских учителей. Это станет дополнительным стимулом для совместного продвижения образовательного контента на площадке Tiktok", - отметила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

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#образование #конкурс #учителя Казахстана #TikTok
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:46
37
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