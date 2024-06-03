"Ролан Гаррос": Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира

Елена Рыбакина во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

“В четвертом круге Открытого чемпионата Франции Елена Рыбакина (WTA 4) в обыграла Элину Свитолину из Украины, занимающую 19-е место в рейтинге WTA. Спортсменки провели на корте 1 час и 10 минут. Казахстанка реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 (71%), допустила одну двойную ошибку и выполнил пять эйсов”, - говорится в сообщении.

Таким образом, Елена взяла реванш у Элины за обидное поражение в матче за "бронзу" Олимпиады в Токио. Счет в личных встречах оппоненток стал 2:2.

Рыбакина на этом "Ролан Гаррос" еще не проиграла ни одного сета, а также вышла в девятый четвертьфинал в 2024 году - это лучший показатель среди всех игроков: у Иги Швентек - восемь, у Коко Гауфф - семь.

В ¼ финала French Open Елена сразится или с россиянкой Элиной Аванесян (WTA 70), или с итальянкой Ясмине Паолини (WTA 15).