Новый закон о миграции: кому будут выделяться земли Казахстана

На прошлой неделе Президент Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы". Его название само по себе говорит улучшения законодательной базы в конкретных направлениях, но кроме этого, он одновременно подчеркивает планомерные реформы, многие из которых инициированы президентом Токаевым, и достаточно оперативную реакцию государства на вызовы времени. Об основных нормах нового нормативно-правового акта – в материале BaigeNews.kz.

В прошлый четверг пресс-служба Акорды распространила информацию о подписании главой государства нового закона, отметив его основные моменты. В основном были указаны короткие цитаты, а мы сегодня расскажем поподробнее, разделив на основные направления. А начнем с узаконения ранее объявленных президентом и поддержанных правительством действий в отношении переселенцев внутри страны. Как мы понимаем, это в первую очередь касается программы по переселению казахстанцев с юга в северные регионы страны, хотя есть и другие проекты. Так, программа "Еңбек" была принята еще в 2017 году, но особого результата не дала. В 2021-ом Токаев вновь обратил на нее особое внимание – тогда летом после вмешательства президента были уволены два районных акима из-аз некачественного жилья для переселенцев, а осенью в рамках Послания он заявил о необходимости дополнительных льгот.

До этого тоже было сделано немало, а вот сейчас, как гласит первая статья нового закона, переселенцам будут выделяться земельные участки "для ведения крестьянского или фермерского хозяйства предоставляются на праве временного краткосрочного возмездного землепользования (аренды) сроком до пяти лет во внеконкурсном порядке в размерах". Земля будет выдаваться без права отчуждения, ее нельзя будет давать в залог или представлять в качестве уставного капитала. Если же переселенцы прожили на новом месте более пяти лет, то им "предоставляется право на заключение договора на новый срок долгосрочного права землепользования".

Наверное, не надо напоминать, что земля для казаха – это больше, чем участок, на котором можно выращивать пшеницу или корм для скота. Это нечто сакральное, объединяющее в себе и Родину, и Историю, и средство к существованию, а еще – уверенность в будущем. Теперь все это подтверждено на законодательном уровне. Точно также была узаконена материальная помощи переселенцам в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате комуслуг и так далее. Для этого были внесены поправки в ряд нормативно-правовых актов. Так, в Гражданский кодекс, например, заложили нормы, которые исключают арест или изъятие денег со банковских счетов, предназначенных для начисления материальной помощи. Небольшое, но важное дополнение, которое говорит о продуманности законодателей и, скажем так, практического применения принципов социальной справедливости.

Добро пожаловать!

Обращает на себя внимание ряд поправок, связанных с получением гражданства Республики Казахстан. Многие наблюдатели подчеркнули эти нормы, как прогресс – и правильно сделали. Вообще, многие страны заинтересованы в увеличении числа дееспособных и трудолюбивых граждан. Это аксиома, особо не требующая доказательств. Наше государство в этом не исключение, и предпринимает в этом направлении конкретные шаги.

Так, недавно было объявлено о введении так называемых инвестиционных виз и заявлялось о том, мы ждем к себе профессионалов в той или иной сфере деятельности. Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало полный список специальностей, которые востребованы в РК, носители которых могут получить вид на жительство в упрощенном виде. Отметим, что до недавнего временив этом списке было 21 специальностей, а теперь их стало 51 – в основном в сфере здравоохранения, естественных наук и IT. Среди них гинекологи, педиатры, врачи лучевой диагностики, разработчики мобильных приложений и компьютерных игр, инженеры по искусственному интеллекту, программисты приложений, специалисты по информационной безопасности, также работники сферы креативных индустрий – графический дизайнер, художник-иллюстратор, звукооператор, видеомонтажер. Но правительство пошло дальше, закрепив определенные нормы в новом законе.

Что касается инвестиционных виз, то президент Токаев также об этом не раз говорил. Эта практика, как известно, используется многими странами мира, в том числе развитыми. Кое-где достаточно купить себе домик, тем самым вложив средства в недвижимость. Но в нашем случае нужно нечто большее – средства, которые напрямую будут вливаться в экономику страны. Для этого предусмотрен ряд преференции для инвесторов разных категорий. Для рядовых казахстанцев эти подробности, может быть, неинтересны, но подчеркнем – мы говорим о тех, кто несет свои активы в Казахстан добровольно и, в зависимости от рода деятельности, может оказать влияние на каждого отдельного гражданина.

Более того, принятие соответствующих норм в национальном законодательства, напрямую и положительно сказывается на международном, а конкретно – инвестиционно-экономическом имидже страны. Если, скажем, президент, члены правительства и главы нацкомпаний достигают определенных соглашений на более высоком уровне, то здесь речь идет в большей степени о малом и среднем бизнесе. В общем, как говорится, "Добро пожаловать! Қош келіңіздер!".

Пограничный фильтр

Но если ты хороший врач, да еще с миллионом долларов в кармане, это совершенно не означает, что тебя здесь встретят с распростертыми объятиями. Все зависит от того, какой ты человек и что можно от бея ожидать. Об этом на разных уровнях с новой силой заговорили после того, как в страну хлынул поток так называемых релокантов (а на самом деле – убегантов) из России. Некоторые из них, конечно, искренне против войны и насилия, но немало тех скорее не хочет быть убитым, чем не желает убивать. Понятно, что психологические тесты и анкеты мы не можем их заставить заполнять, но ведь есть и другие возможности. Законодательные.

В новом законе теперь установлен запрет на въезд в Казахстан лицам, причастным у себя на родине или третьих странах к ряду тяжких преступлений. Среди них – участие в экстремистской или террористической организации, педофилия, а "также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров". В этом плане следует отметить, что эта норма, кроме прочего, является логическим продолжением принятия закона о противодействии бытовому насилию или, как его назвали в обществе, "Закона Салтанат".

Кроме этого, внешние "флажки" расставлены в отношении рецидивистов и лидеров ОПГ. Действительно, а зачем нам такое "добро", даже если они не на ВНЖ претендуют, а по туристической или какой-либо другой визе собираются пересечь государственную границу РК? Заметим, что Казахстан для "воров в законе" еще с советских времен был неким "лежбищем", где можно отсидеться или скрыться от правосудия у себя на родине.

В новом законе также закрепляются и уточняются другие нормы, не упомянутые в официальном релизе. Например, говорится, что "Органы национальной безопасности вправе не объяснять причину, послужившую основанием для отказа в согласовании иностранцам и лицам без гражданства въезда в Республику Казахстан и отдельные местности (территории), закрытые для посещения иностранцами" или – "Иностранцам, ранее выдворенным из Республики Казахстан, возвращенным в порядке реадмиссии, запрещается въезд в Республику Казахстан в течение пяти лет со дня исполнения решения суда о выдворении, выезда в порядке реадмиссии". Тут, наверное, все понятно и без наших пояснений.

Одна из наиболее важных новелл (а для некоторых – самая важная) подписанного президентом закона, касается принятия гражданства РК. В официальных пояснениях по этому поводу говорится: "предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования".

Наверное, не стоит напоминать, что эта практика многих других государств мира, в том числе – постсоветского пространства. Однако следует заметить, что в других странах знание их гос.языка является само собой разумеющимся моментом, то для Казахстана до последнего момента было совсем необязательным фактором. Вскоре, думается, появятся подзаконные акты и уточнения, насчет того, какой именно уровень следует считать "базовым", хотя при желании, прожив у нас пару-тройку месяцев, вполне можно освоить казахский язык достаточно хорошо.

Это касается и знание основ Конституции РК и национальной истории. Это, между прочим, дает дополнительные "очки" претенденту не только для успешной сдачи экзамена на получение гражданства, но настраивания его на подлинно патриотичный лад. Но тут следует отметить, что упомянутые нормы не распространяются на несовершеннолетних, недееспособных лиц, а также на тех, кто имеет особые заслуги перед Республикой Казахстан, этнических казахов и тех, о ком мы говорили, рассказывая про упрощенное получение ВНЖ (потенциальных граждан РК, имеющих востребованные профессии).

А закончим мы тем, что начинался официальный релиз, разъясняющий нововведения. Речь об уголовной ответственности за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, СИЗО и ИВС. Порча камер "с целью нарушения установленного порядка отбывания наказания, режима содержания" будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет. При этом не надо думать, что новая статья в УК РК (128-1) касается только осужденных и подозреваемых. Ее вторая часть оговаривает использование служебного положения – то есть, речь идет как раз о сотрудниках учреждений

Почему это важно? Президент страны не раз заявлял о пытках в учреждениях КУИС, как об одной из главных проблем, связанных с правоохранительными органами и социальной справедливости. Число привлеченных к ответственности сотрудников МВД и других органов за последнее время возросло, но, как отмечают правозащитники и независимые СМИ, далеко не все дела расследуются в полной мере. Зачастую такое происходит из-за недоказанности преступления такого характера, а камеры почему-то не работали именно в этот момент или же записи были странным образом стерты. Другими словами, "порча системы видеонаблюдения" вполне может производиться и самими тюремщиками, которым грозит до 5 лет лишения свободы.

В упомянутой статье есть и третья часть, которая оговаривает участие организованной группировки по предварительному сговору. Здесь, как мы понимаем, могут участвовать как сотрудники колоний и тюрем, так и их "клиенты".

В общем, практически ко всем этим нововведениям (мы еще не все упомянули, а только наиболее важные) прямое отношение имеет нынешний глава государства. Многие его инициативы за последние годы воплотились в жизнь, в том числе – через появление новых или существенную редакцию действующих законов. И в этом и есть основа реформ в стране – политических, экономических, социальных. Но именно этот закон – нечто общее, объединяющее все направления. Поэтому можно считать его принятие важным шагом в реформировании страны. Важны