Психолог объяснила, почему у подростков могут появляться суицидальные мысли

До сих пор не ясно, что могло спровоцировать "волну" самоубийств среди молодых людей в Алматы. Одни считают произошедшие с разницей в несколько дней трагедии совпадением, другие же всерьез заговорили о распространении новой игры, аналога "Синего кита" и "Красного дельфина". Полиция проверяет все варианты, а психологи советуют искать проблему в личных отношениях детей. Как понять, думает ли ваш ребенок о суициде, смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.