  • 24 Сентября, 20:48
  • BAIGENEWS

Психолог объяснила, почему у подростков могут появляться суицидальные мысли

Сегодня, 19:36
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pixabay.com иллюстративное фото Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36
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Фото: pixabay.com иллюстративное фото

До сих пор не ясно, что могло спровоцировать "волну" самоубийств среди молодых людей в Алматы. Одни считают произошедшие с разницей в несколько дней трагедии совпадением, другие же всерьез заговорили о распространении новой игры, аналога "Синего кита" и "Красного дельфина". Полиция проверяет все варианты, а психологи советуют искать проблему в личных отношениях детей. Как понять, думает ли ваш ребенок о суициде, смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.

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