Психолог объяснила, почему у подростков могут появляться суицидальные мысли
Сегодня, 19:36
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Сегодня, 19:36Сегодня, 19:36
145Фото: pixabay.com иллюстративное фото
До сих пор не ясно, что могло спровоцировать "волну" самоубийств среди молодых людей в Алматы. Одни считают произошедшие с разницей в несколько дней трагедии совпадением, другие же всерьез заговорили о распространении новой игры, аналога "Синего кита" и "Красного дельфина". Полиция проверяет все варианты, а психологи советуют искать проблему в личных отношениях детей. Как понять, думает ли ваш ребенок о суициде, смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.
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