Рок-группа Aerosmith окончательно ушла со сцены
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Рок-группа Aerosmith, основанная в 1970 году и внесенная в Зал славы рок-н-ролла в 2001 году, окончательно ушла со сцены, отменив прощальный тур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News.ru.
Причиной окончания гастролей оказались проблемы со здоровьем у 76-летнего фронтмена Стивена Тайлера. Ранее он повредил голосовые связки. Врачи пришли к выводу, что восстановить их невозможно.
Тайлер порвал голосовые связки в сентябре, из-за чего было принято решение перенести выступления в рамках прощального тура Peace Out. Группа объявила фанатам, что травма оказалась серьёзной, помимо связок он также повредил гортань. В апреле представители Aerosmith заявили, что музыканты начнут давать концерты с апреля и закончат к февралю 2025 года. Однако из-за проблемы со связками группа изменила планы и приняла решение закончить тур раньше срока.
"Мы приняли душераздирающе сложное, но необходимое решение — уйти со сцены. <...> Спасибо всем вам — лучшим фанатам на Земле. Играйте нашу музыку громко, сейчас и всегда. Мечтайте (Dream On — название одной из самых популярных песен группы)", — говорится в заявлении музыкантов в соцсети Х.