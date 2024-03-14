Рога сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана в Китай
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Водитель внедорожника Toyota пытался вывезти в запасном колесе 205 рогов сайги. Его остановили на границе с Китаем, передаёт BaigeNews.kz.
"При проведении таможенного контроля должностными лицами поста "МЦПС-Хоргос" совместно с пограничной службой КНБ РК в машине под управлением гражданина РК "С" в запасном колесе выявлены скрытые от таможенного контроля рога сайги. Транспортное средство следовало из РК на территорию СЭЗ "МЦПС Хоргос", - сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов.
Проводятся процессуальные действия, предусмотренные законодательством РК.
Ответственность за такое деяние предусмотрена статьёй 339-1 УК РК - "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
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