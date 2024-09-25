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Рога сайги и незарегистрированное оружие нашли у пастухов в Актюбинской области

Сегодня, 18:26
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: polisia.kz

Более 300 рогов сайги и оружие изъяли у пастухов в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе операции "Қарасора" на зимнике "Косбармак" на территории Иргизского района полицейские изъяли из одного из крестьянских хозяйств пять мешков с рогами сайги в количестве 320 штук, а также незарегистрированные охотничьи ружья.

Подозреваемые объяснили, что собирались продать рога перекупщикам.

По факту начато досудебное расследование.

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