Рога сайги и незарегистрированное оружие нашли у пастухов в Актюбинской области
Сегодня, 18:26
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Сегодня, 18:26Сегодня, 18:26
126Фото: polisia.kz
Более 300 рогов сайги и оружие изъяли у пастухов в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе операции "Қарасора" на зимнике "Косбармак" на территории Иргизского района полицейские изъяли из одного из крестьянских хозяйств пять мешков с рогами сайги в количестве 320 штук, а также незарегистрированные охотничьи ружья.
Подозреваемые объяснили, что собирались продать рога перекупщикам.
По факту начато досудебное расследование.
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