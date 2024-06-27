Рога носорогов сделали радиоактивными для защиты от браконьеров

Южноафриканские ученые применили уникальный подход для защиты носорогов, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Они вживили в их рога небольшие радиоактивные чипы, которые позволят выявить незаконный груз на пограничных постах.

В ЮАР обитает большинство оставшихся в мире носорогов. Эта страна также является "горячей точкой" браконьерства. Несмотря на предпринимаемые меры, в 2023 году охотники убили 499 гигантских млекопитающих – на 11% больше, чем в 2022-м.

Ученые из Университета Витватерсранда разработали проект Rhisotope. В первом этапе примут участие 20 животных. В рога вводят "два крошечных радиоактивных чипа". Это сделает рог бесполезным и даже опасным для употребления (это вещество очень популярно в народной медицине). Доза слишком мала, чтобы нанести вред животному и окружающей среде, но достаточна, чтобы активировать детекторы при попытке нелегального вывоза рога.

Рога носорога пользуются большим спросом на черных рынках, где их стоимость сравнима с ценой золота. Активная охота поставила носорогов на грань вымирания. Эксперты выразили надежду, что новая мера позволит остановить браконьеров, сообщает Science Alert.