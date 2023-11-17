Рога краснокнижного животного на 2 млрд тенге изъяли у жителя Аксу
Сегодня, 11:53
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Сегодня, 11:53Сегодня, 11:53
56Фото: polisia.kz
49-летнего жителя города Аксу задержали за хранение и продажу 800 рогов сайги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным ДП Павлодарской области, ущерб государству, причиненный задержанными, составил около 2 млрд тенге.
"При обыске гаража обнаружено 8 ящиков, в которых хранились рога сайги. Всего изъято порядка 800 рогов краснокнижного животного, весом около 170 кг", - сообщили в полиции.
По словам мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи у неизвестного в Астане.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1-1 ст. 339 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
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